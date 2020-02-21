Отчет Гончарука и мораторий на продажу земли: чем сегодня займется Рада

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу заслушает отчет Кабинета Министров за 2019 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада заслушает отчет правительства и доклад министра охраны здоровья Зоряны Скалецкой о средствах борьбы с коронавирусом в Украине.

Также Рада зачитает депутатские запросы, и продолжит рассматривать законопроект №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года.

До этого было рассмотрено 1 193 из 4 018 поправок.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля.

Кроме того, в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №3003 об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году и №3015 о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года, а также законопроект №2500 об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции" (2-е чтение).

Как сообщали Українськi Новини, правительство потратило 84 тыс. гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год,а директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила, отчет для Кабинета министров компания готовила сутками.

По состоянию на начало февраля, правительство Алексея Гончарука не выполнило почти половину заданий президента Владимира Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку правительства.