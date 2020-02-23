Нацвалюта немного колебалась: динамика курса гривны за неделю

В то время как за прошедшую неделю курс продажи наличного доллара падал в обменных пунктах киевских банков третью неделю подряд, НБУ сообщил о динамике официального курса гривны за 17-24 февраля.

Напомним, курс который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21-23 февраля 24 февраля 24,4470 24,4456 24,4431 24,5231 24,4777 24,4530

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 февраля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 16,1414 944 AZN 1 азербайджанский манат 14,4011 975 BGN 1 болгарский лев 13,5122 933 BYN 1 белорусский рубль 11,0432 410 KRW 100 вона 2,0224 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,1399 208 DKK 1 датская крона 3,5357 840 USD 1 доллар США 24,4530 978 EUR 1 Евро 26,4129 818 EGP 1 египетский фунт 1,5718 392 JPY 10 иена 2,1837 985 PLN 1 злотый 6,1680 356 INR 10 индийская рупия 3,4140 124 CAD 1 канадский доллар 18,4530 191 HRK 1 куна 3,5456 484 MXN 1 мексиканский песо 1,2876 498 MDL 1 молдавский лей 1,3759 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,1412 554 NZD 1 новозеландский доллар 15,4384 578 NOK 1 норвежская крона 2,6183 710 ZAR 1 ренд 1,6214 643 RUB 10 российский рубль 3,7979 946 RON 1 румынский лей 5,4975 360 IDR 1000 рупия 1,7797 682 SAR 1 саудовский риял 6,5184 702 SGD 1 сингапурский доллар 17,4602 960 XDR 1 СПЗ 33,3124 398 KZT 100 тенге 6,4903 949 TRY 1 турецкая лира 3,9945 348 HUF 100 форинт 7,8365 826 GBP 1 фунт стерлингов 31,6153 203 CZK 1 чешская крона 1,0538 752 SEK 1 шведская крона 2,4996 756 CHF 1 швейцарский франк 24,8962 156 CNY 1 юань женьминьби 3,4776

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тем временем, рубль немного подрос в обменниках Киева перед выходными.

Также стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.