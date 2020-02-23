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23 февраля 2020, воскресенье, 07:00 13
Финансы 2020-02-23T07:00:02+02:00
Українські Новини
Нацвалюта немного колебалась: динамика курса гривны за неделю

Нацвалюта немного колебалась: динамика курса гривны за неделю

Надежда Комендантова
Официальный курс, Курс гривны, курс гривны к доллару, НБУ, Гривна
Гривна.
Гривна.

В то время как за прошедшую неделю курс продажи наличного доллара падал в обменных пунктах киевских банков третью неделю подряд, НБУ сообщил о динамике официального курса гривны за 17-24 февраля. 

Напомним, курс который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21-23 февраля 24 февраля
24,4470 24,4456 24,4431 24,5231 24,4777 24,4530

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 февраля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 16,1414
944 AZN 1 азербайджанский манат 14,4011
975 BGN 1 болгарский лев 13,5122
933 BYN 1 белорусский рубль 11,0432
410 KRW 100 вона 2,0224
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,1399
208 DKK 1 датская крона 3,5357
840 USD 1 доллар США 24,4530
978 EUR 1 Евро 26,4129
818 EGP 1 египетский фунт 1,5718
392 JPY 10 иена 2,1837
985 PLN 1 злотый 6,1680
356 INR 10 индийская рупия 3,4140
124 CAD 1 канадский доллар 18,4530
191 HRK 1 куна 3,5456
484 MXN 1 мексиканский песо 1,2876
498 MDL 1 молдавский лей 1,3759
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,1412
554 NZD 1 новозеландский доллар 15,4384
578 NOK 1 норвежская крона 2,6183
710 ZAR 1 ренд 1,6214
643 RUB 10 российский рубль 3,7979
946 RON 1 румынский лей 5,4975
360 IDR 1000 рупия 1,7797
682 SAR 1 саудовский риял 6,5184
702 SGD 1 сингапурский доллар 17,4602
960 XDR 1 СПЗ 33,3124
398 KZT 100 тенге 6,4903
949 TRY 1 турецкая лира 3,9945
348 HUF 100 форинт 7,8365
826 GBP 1 фунт стерлингов 31,6153
203 CZK 1 чешская крона 1,0538
752 SEK 1 шведская крона 2,4996
756 CHF 1 швейцарский франк 24,8962
156 CNY 1 юань женьминьби 3,4776

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тем временем, рубль немного подрос в обменниках Киева перед выходными.

Также стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

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