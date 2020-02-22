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22 февраля 2020, суббота, 08:15 10
Силовые структуры 2020-02-22T08:15:28+02:00
Українські Новини
Вражеские обстрелы на Донбассе: ранен воин ВСУ

Вражеские обстрелы на Донбассе: ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

В то время, как боевики обстреляли кладбище в Попасной Луганской области, на Донбассе 21 февраля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб операции Оперативных сил.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: близ Красногоровки – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем – из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета – 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета; близ Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов: два раза рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского – с миномета калибра 120 мм – 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Травневого – из 82 мм миномета – 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета – 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 21 февраля, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также с начала суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции рядом с Марьинкой – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка – с 120-мм миномета – 5 мин.

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Генерального штаба во вторник, 18 февраля, 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военнослужащими на Донбассе.

Штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

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