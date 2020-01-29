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29 января 2020, среда, 11:57 150
Общество 2020-01-29T11:57:24+02:00
Українські Новини
Украина готовится к коронавирусу: больницы полностью обеспечили кислородом

Украина готовится к коронавирусу: больницы полностью обеспечили кислородом

Ольга Фандорина
Больницы, Реанимация, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

Минздрав усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 29 января.

"Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Поскольку ход коронавирусной инфекции проявятся пневмонией. Одним из основных методов терапии является оксигенотерапия. Все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом. Отмечается, что специалисты СКП подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами заболевания будут направляться на дальнейшее медицинское обследование. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

В МОЗ также объявили, что что вакцин и лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует, поэтому следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.

Центр общественного здоровья разослал региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ по выявлению возможных случаев нового вируса и принятии соответствующих мер. 

Как сообщали Українські Новини, в сети появилось видео, как проверяют пассажиров из Китая в аэропорту "Борисполь" для обнаружения опасного коронавируса прямо в самолете. 

Также ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса

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