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21 лютого 2020, пʼятниця, 20:18 5
Суспільство 2020-02-21T20:20:47+02:00
Українські Новини
МОЗ опублікував алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус

МОЗ опублікував алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус

Елена Новикова
Центр громадського здоров’я України, МОЗ, Даігностика коронавірусу, Коронавірус
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Наразі в Україні жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19 не зафіксовано. Для того, щоб епідеміологи, лікарі та лабораторні фахівці знали, що треба робити, якщо у лікарню звернулась людина з підозрами на COVID-19, МОЗ розробив алгоритм дій. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

При підозрі на COVID-19 лікарі, епідеміологи та лабораторні фахівці повинні діяти таким чином:

Алгоритм дій лікарів. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'яАлгоритм дій лікарів. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'я

Дії лікарів при підозрах на коронавірус. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'яДії лікарів при підозрах на коронавірус. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'я

Алгоритм дій для лабораторного обстеження. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'яАлгоритм дій для лабораторного обстеження. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'я

Центр громадського здоров'я також зазначає, що для зниження ризиків інфікування слід пам'ятати про необхідність використання засобів індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї Національна комісія здраоохраненія додала препарат "Арбідол" в попередній план лікування COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що таке коронавірус COVID-19, яким чином він передається і які заходи можна вжити для пофилактики цього захворювання.

Також експерти прогнозують, що эпідемія коронавірусу після лютого піде на спад.

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