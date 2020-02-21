МОЗ опублікував алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус

Наразі в Україні жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19 не зафіксовано. Для того, щоб епідеміологи, лікарі та лабораторні фахівці знали, що треба робити, якщо у лікарню звернулась людина з підозрами на COVID-19, МОЗ розробив алгоритм дій. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

При підозрі на COVID-19 лікарі, епідеміологи та лабораторні фахівці повинні діяти таким чином:

Алгоритм дій лікарів. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'я

Дії лікарів при підозрах на коронавірус. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'я

Алгоритм дій для лабораторного обстеження. Інфографіка: Facebook/Центр громадського здоров'я

Центр громадського здоров'я також зазначає, що для зниження ризиків інфікування слід пам'ятати про необхідність використання засобів індивідуального захисту.

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