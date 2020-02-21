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21 февраля 2020, пятница, 17:29 6
Финансы 2020-02-21T17:30:11+02:00
Українські Новини
Гривна замерла на межбанке

Гривна замерла на межбанке

Таня Войтюк
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Гривны. Деньги. Фото: pixabay
Гривны. Деньги. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 3 коп. в в пятницу сохранился на 24,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,41-24,45 UAH/USD, затем котировки начали расти до 24,45-24,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,44-24,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

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Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

С 14 по 21 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,53 коп. до 24,2687 UAH/USD третью неделю подряд.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD.


Средний курс покупки евро повысился на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.

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