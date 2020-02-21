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21 февраля 2020, пятница, 15:12 32
Экономика 2020-02-21T15:12:15+02:00
Українські Новини
7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа

7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа

Елена Литвин
запрет на импорт, экспорт мяса, экспорт курятины, Птичий грипп
Курятина. Фото: expres.ua
Курятина. Фото: expres.ua

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что 7 стран мира приостановили импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

Об этом Українським Новинам сообщила Госпродпотребслужба.

Пресс-служба ведомства отметила, что по состоянию на 20 февраля был запрещен экспорт мяса птицы из Украины в Японию (произведенное после 27 декабря 2019 года), в Республику Корея, в Азербайджан (и в целом продукции птицеводства), в Республику Армения (живой птицы всех видов и в целом продукции птицеводства), в Ирак, Филиппины (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость), в Молдову (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость, яйцеклетки и эмбрионы птицы).

Кроме того, в соответствии с требованиями двухсторонних согласованных сертификатов с 20 февраля временно приостановлена сертификация украинской продукции птицеводства в Марокко, Республику Тунис и Сингапур.

Также был запрещен экспорт мяса птицы из Винницкой области в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Напоминается, что, начиная с 20 января временно была приостановлена сертификация в страны Европеского Союза таких видов продукции: свежее мясо птицы, продукты из мяса птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, которые не подлежат обработке, непереработанные побочные продукты, которые состоят или содержат материал от птицы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Еврокомиссия приняла решение возобновить импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Временный запрет был наложен в январе.

В свою очередь МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине.

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