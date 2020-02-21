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21 февраля 2020, пятница, 10:19 118
Внешняя политика 2020-02-21T10:28:11+02:00
Українські Новини
Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений между странами

Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений между странами

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Путин, Владимир Зеленский
Путин. Скриншот трансляции нормандской встречи
Путин. Скриншот трансляции нормандской встречи

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений между Украиной и Россией после того, как Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат". 

Об этом президент России сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал он.

При этом Путин обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги.

"К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в "нормандском формате" Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Как сообщали Українські Новини, Путин спросил у  Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

В Париже 9 декабря продолжаются четырехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии России, Украины в рамках нормандского саммита. Переговоры лидеров стран нормандского формата начались с задержкой.

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