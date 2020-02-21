Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений между странами

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений между Украиной и Россией после того, как Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат". Об этом президент России сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал он. При этом Путин обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги. "К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в "нормандском формате" Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин. Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину. Как сообщали Українські Новини, Путин спросил у Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности". В Париже 9 декабря продолжаются четырехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии России, Украины в рамках нормандского саммита. Переговоры лидеров стран нормандского формата начались с задержкой.