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20 февраля 2020, четверг, 13:00 362
Судебная власть 2020-02-20T13:04:39+02:00
Українські Новини
Начальник секретариата Кабмина Новосел вышел из СИЗО после внесения 1 млн гривен залога

Начальник секретариата Кабмина Новосел вышел из СИЗО после внесения 1 млн гривен залога

Елизавета Драбкина
Игорь Новосел, Внесение залога, СИЗО, Кабмин
Адвокат (иллюстрация). Фото: partner-inform.de
Адвокат (иллюстрация). Фото: partner-inform.de

Подозреваемый в вымогательстве и получении от предпринимателя 2 млн гривен взятки начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров Игорь Новосел вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 1 млн 552 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Иванец.

Адвокат сообщил, что залог был внесен женой Новосела.

Также Иванец заявил, что считает данное дело попыткой убрать его подзащитного с должности начальника управления секретариата Кабмина.

"Такое ощущение, чтобы его просто хотят убрать с должности", - сказал он.

Также адвокат прокомментировал отстранения подозреваемого от должности, сообщив при этом, что Новосел находится в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отстранил подозреваемого в получении 2 млн гривен взятки Новосела от должности начальника управления секретариата Кабмина.

6 февраля суд по ходатайству ГБР арестовал начальника одного из управлений секретариата Кабинета Министров и назначил залог в размере 1 млн 552 гривен.

4 февраля оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований задержали начальника управления секретариата Кабинета Министров по подозрению в вымогательстве и получении от предпринимателя 2 млн гривен взятки.

1 января 2020 года вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

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