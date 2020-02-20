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20 лютого 2020, четвер, 13:00 26
Суспільство 2020-02-20T13:16:19+02:00
Українські Новини
Евакуйованих з Уханя в Нові Санжари відвезуть п'ятьма автобусами у супроводі поліції

Евакуйованих з Уханя в Нові Санжари відвезуть п'ятьма автобусами у супроводі поліції

Анна Рудык
евакуація з Китаю, Евакуація українців, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари
Евакуація з Уханя. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Евакуація з Уханя. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

5 автобусів доставлять евакуйованих з китайського Уханя громадян України та іноземних громадян в медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Про це журналістам повідомив глава Харківської обладміністрації Олексій Кучер, передають Українські Новини.

"5 автобусів будуть перевозити цих людей. Поліція буде супроводжувати їх", - сказав він.

Літак, що прилетів з евакуйованими в аеропорт "Харків" близько 3 годин буде проходити дезінфекцію.

Всі евакуйовані відразу ж будуть пересаджені в автобуси і не будуть гуляти по Харкову.

Як повідомляли Українські Новини, 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, 22 члена екіпажу, поліцейські і лікарі пройдуть процедуру обсервації (режиму спостереження в ізольованому просторі).

Тим часом у пасажирів та екіпажу не було виявлено симптомів коронавірусу. Всіх пасажирів ретельно перевірили медичні працівники.

Раніше після завершення дозаправки в аеропорту "Бориспіль", літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими українцями та іноземцями приземлився в аеропорту "Харків".

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