Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя

Пока в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус", заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы новостей "Сегодня" на канале Украина заявил, что самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя (Китай).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал он.

Он также сообщил, что на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человека, 3 из них украинцы и 1 иностранка.

После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор.

Всего на борт допущено 73 человека. По прибытию они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

Как сообщали Українськi Новини, Украина эвакуирует из Уханя (Китай) 48 украинских и 29 иностранных граждан.



Кроме того, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.