подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 февраля 2020, среда, 21:32 30
Общество 2020-02-19T21:37:50+02:00
Українські Новини
Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя

Валерия Драгомирова
Кабмин, Китай, Ухань, Эвакуация, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Пока в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус", заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы новостей "Сегодня" на канале Украина заявил, что самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя (Китай).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал он.

Он также сообщил, что на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человека, 3 из них украинцы и 1 иностранка.

После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор.

Всего на борт допущено 73 человека. По прибытию они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

Как сообщали Українськi Новини, Украина эвакуирует из Уханя (Китай) 48 украинских и 29 иностранных граждан.


Кроме того, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей. 

Больше новостей о: Кабмин Китай Ухань Эвакуация Коронавирус эвакуация украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя
Минздрав не рассказал, где разместят эвакуированных из Китая украинцев
Новости
Гендиректору предприятия сообщили о подозрении в присвоении 29 млн гривен на ремонт дороги в Кривом Роге 21:46
Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя 21:32
Политзаключенный Кремля Стогний вышел на свободу 21:22
Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус" 21:03
Скачок температуры и снег с дождем: 20 февраля местами похолодает до -6 21:00
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод денег на карту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok