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07 ноября 2019, четверг, 11:22 284
Общество 2019-11-07T11:27:12+02:00
Українські Новини
В Киеве мост Патона находится в критическом состоянии, - ученый

В Киеве мост Патона находится в критическом состоянии, - ученый

Мост, мост Патона, Реставрация, реконструкция моста
Мост Патона. Фото:
Мост Патона. Фото: "Сегодня"/Фото: Дмитрий Гончаренко.

В Киеве мост Патона может разрушиться, если работы по его восстановлению не начать в ближайшее время, свидетельствуют данные технического исследования, проведенного в 2018 году,

Об этом сообщил представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков, пишет LB.ua.

"Такое обследование было сделано [Институтом стальных конструкций имени Шимановского], Киев выделил на то время 4 млн гривен. Результаты обследования - мост находится в критическом состоянии, он неработоспособен. Там же было приписано, что у него количество лет эксплуатации - ноль", - рассказал ученый.

После получения вывода была созвана группа при КГГА, которая начала разрабатывать смету на реконструкцию моста.

"И вроде сначала пошло неплохо, но в связи с тем, что мост - памятник архитектуры, термин "реконструкция" к нему неприменим. С ним можно делать все: менять материалы, усиливать, но нельзя менять форму и размер конструкции. В связи с этим все работы по этому направлению остановились", - отметил ученый.

После этого Институт им. Патона провел собственное исследование одного прогонного строения, чтобы проверить состояние металлических конструкций.

"Есть фраза, которую часто используют, что мосты устали. По отношению к этому мосту мы можем сказать, что мы не выявили ни одного признака усталости металла", - рассказал Позняков. В то же время обследование показало серьезную коррозию. В отдельных местах толщина металла нижнего пояса при положенных 14 мм сократилась до 5 мм.

Институт электросварки заявил, что если реконструировать мост нельзя, нужно делать реставрацию с приспособлением.

"Реставрация - это не просто покрасить, почистить. Это восстановление физико-механических и эксплуатационных свойств конструкции. Приспособление - это приспособление конструкции к современным условиям использования. То есть можно использовать новые современные материалы, если будет объективная потребность", - сказал Позняков.

По его словам, в таком случае возможно даже расширить мост с обустройством дополнительных полос.

"Если дальше будем затягивать эту работу, можем дождаться, что мост разрушится. Это может быть катастрофа! В начале 2000-х годов мост был признан мировой общественностью самой выдающимся памятником инженерной архитектуры 20 века. А мы его уничтожим бездеятельностью", - сказал Позняков.

Институт предлагает срочно начать меры по прекращению дальнейшей коррозии. Для этого нужно срочно очистить все металлические конструкции от строительного мусора, загерметизировать протекающие места возле столбов и лотки под деформационными швами.

"Ну и дальше нужно покрасить. Мы вспоминали, когда его последний раз красили, - а никто вспомнить этого не может. А ведь это антикоррозийные меры", - сказал ученый.

Как сообщали Українські Новини, 20 октября над проспектом Победы, на время работ движение по которому перекрывали, установили прогон Шулявского моста. На данный момент голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. Тем временем, НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.

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