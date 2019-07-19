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19 июля 2019, пятница, 10:28 757
Общество 2019-07-19T10:35:38+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве ограничат движение на развязке моста Патона

Сегодня в Киеве ограничат движение на развязке моста Патона

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение транспорта на правобережной развязке моста имени Патона с 20:00 19 июля до 6:00 20 июля в связи с ремонтом покрытия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

Отмечается, что 19 июля в связи с ремонтом на правобережной развязке моста Патона дорожники планируют укладывать верхний слой асфальта на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов.

Как сообщили в "Киевавтодоре", на этой развязке идет очередной этап среднего ремонта.

КП приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспортаиз-за ремонта транспортного узла до 25 июлявозле станции метро "Днипро" .

Тем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км/час. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября. Данные 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика

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