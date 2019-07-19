Сегодня в Киеве ограничат движение на развязке моста Патона

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение транспорта на правобережной развязке моста имени Патона с 20:00 19 июля до 6:00 20 июля в связи с ремонтом покрытия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что 19 июля в связи с ремонтом на правобережной развязке моста Патона дорожники планируют укладывать верхний слой асфальта на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов.\r\nКак сообщили в "Киевавтодоре", на этой развязке идет очередной этап среднего ремонта.\r\nКП приносят извинения за временные неудобства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспортаиз-за ремонта транспортного узла до 25 июлявозле станции метро "Днипро" .\r\nТем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км\/час. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км\/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября. Данные 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика