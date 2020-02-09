С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков

В Киеве с 10 февраля мост Патона начнут обследовать и в связи с этим на нем ограничат движение по нескольким полосам, а для грузовиков полностью закроют.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В сообщении говорится, что с 10 февраля на мосту начинается обследование конструкций для оценки уровня деградации и дефектов. На время обследования и в дальнейшем для снижения давления на мост запрещается движение по крайним правым полосам. Таким образом, для движения будут открыты три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега.

Кроме того, запрещается движение для грузового транспорта. А троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров на маршрутах №50 и № 43 будут заменены на составы длиной до 11 метров.

Как сообщали Українські Новини, в декабре коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту имени Патона и-за того, что он просел.

Тем временем ученые сообщают, что мост Патона находится в критическом состоянии.

Ранее движение по мосту ограничивали в июле.