"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение на мосту имени Патона с 21:00 17 декабря до 06:00 22 декабря из-за ремонта покрытия. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини. Согласно ему, на мосту Патона аварийно просело дорожное покрытие. Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено. "Киевавтодор" проведет на мосту аварийно-восстановительные работы. Коммунальные работники будут работать круглосуточно. Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Борис Патон отметил 101 год. Тем временем ученые сообщают, что мост Патона находится в критическом состоянии, Ранее движение по мосту ограничивали в июле.