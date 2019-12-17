"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение на мосту имени Патона с 21:00 17 декабря до 06:00 22 декабря из-за ремонта покрытия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Согласно ему, на мосту Патона аварийно просело дорожное покрытие.

Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено.

"Киевавтодор" проведет на мосту аварийно-восстановительные работы.

Коммунальные работники будут работать круглосуточно.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Борис Патон отметил 101 год.

Тем временем ученые сообщают, что мост Патона находится в критическом состоянии,

Ранее движение по мосту ограничивали в июле.