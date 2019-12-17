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17 декабря 2019, вторник, 19:12 100
Общество 2019-12-17T19:15:02+02:00
Українські Новини
"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел

"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел

Влада Билоус
Влада Билоус
Мост, Дорога, ограничения, мост Патона

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение на мосту имени Патона с 21:00 17 декабря до 06:00 22 декабря из-за ремонта покрытия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Согласно ему, на мосту Патона аварийно просело дорожное покрытие.

Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено.

"Киевавтодор" проведет на мосту аварийно-восстановительные работы.

Коммунальные работники будут работать круглосуточно.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Борис Патон отметил 101 год.

Тем временем ученые сообщают, что мост Патона находится в критическом состоянии,

Ранее движение по мосту ограничивали в июле.

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