Это была абсолютно правильная цена, - Дубилет о подготовке отчета Кабмина за 84 тыс. гривен

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает, что цена 84 тыс. гривен, которые Кабмин потратил на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год, правильная и рыночная.

Об этом он сказал в ходе презентации отчета правительства на заседании комитета Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики, отвечая на вопрос о потраченной правительством сумме на подготовку презентации отчета, передают Українські Новини.

"Та сумма, которая фигурирует в СМИ, это та сумма, которая была потрачена для привлечения консультантов, дизайнеров для того, чтобы правильно оформить этот отчет... Это более эффективно было, чем иметь in-house в нашем штате людей, которые могли бы готовить ту инфографику, ту информацию. Мы решили подготовить для того, чтобы правильно коммуницировать информацию по отчету депутатам и общественности в целом. Это касается презентации, веб-сайта, который мы запустили, разъяснений... Но, я повторюсь, если бы это был мой бизнес и мои собственные деньги, я бы эту инвестицию сделал, потому что это была абсолютно рыночная, правильная, нормальная цена", - сказал Дубилет.

Также министр подчеркнул, что для успокоения посмотрел на затраты на похожие работы предыдущих правительств, отметив, что бюджеты были намного больше.

Как сообщали Українські Новини, директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила, отчет для Кабинета министров компания готовила сутками.

По состоянию на начало февраля, правительство Алексея Гончарука не выполнил почти половину заданий президента Владимира Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку правительства.