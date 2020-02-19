Кривонос раскритиковал гособоронзаказ и призвал Зеленского не утверждать его

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос призывает Президента Владимира Зеленского не вводить в действие утвержденный СНБО государственный оборонный заказ на 2020-2022 годы.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"То, что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений. Исходя из своего опыта, я прошу Президента Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", - написал он.

По мнению Кривоноса, документ вызывает вопросы к компетентности ответственных за его подготовку, а его принятие приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив и к ослаблению обороноспособности вместо ее наращивания.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минобороны заявили, что не собираются возвращать партию бракованных бронежилетов для ВСУ.

Также в Минобороны заявили о планах закупить новейшие ракетные системы "Нептун" в этом году.

Кроме того, в этом году Минобороны проведет добровольный призыв, вместо обязательного.