В Минобороны заявили о планах закупить новейшие ракетные системы "Нептун" в этом году

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерениях закупить новые ракетыне системы "Нептун " в ДККБ "Луч", который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Отмечается, что министр подчеркнул стратегическую важность этих систем для безопасности страны и озвучил планы по их закупке:

"У нас есть очень интересные ракетные системы. Мы в прошлом году осенью испытали ракету" Нептун ", которая разработана на ГККБ" Луч "в Киеве. Очень интересная технология, которая действительно имеет огромные перспективы для нас, для безопасности. Развитие ракетных, артиллерийских технологий для нас - это большой приоритет ", - заявил министр, отметив, что после успешного испытания уже в этом году Минобороны планирует закупить ракеты "Нептун".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минобороны заявили, что не собираются возвращать партию бракованных бронежилетов для ВСУ.

Кроме того, в этом году Минобороны проведет добровольный призыв, вместо обязательного.