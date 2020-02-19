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Судебная власть 2020-02-19T10:00:05+02:00
Українські Новини
Мунтян внес 10 млн гривен залога

Мунтян внес 10 млн гривен залога

Анна Рудык
Внесение залога, Залог, Высший антикоррупционный суд, Иван Мунтян
Иван Мунтян. Фото: Фейсбук/Иван Мунтян
Иван Мунтян. Фото: Фейсбук/Иван Мунтян

Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина") внес залог в размере 10 млн гривен, который ему назначил Высший антикоррупционный суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что указанная сумма была внесена на счет суда 18 февраля.

Также указано, что следственный судья не удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро об отстранении Мунтяна от должности председателя Черновицкого областного совета.

Как сообщали Українськi Новини, за Мунтяна хотели поручится депутаты Верховной Рады Сергей Власенко, Евгений Ивченко, Иван Крулько (все - "Батьківщина"), а также бывший председатель Житомирского областного совета Анжелика Лабунская.

Ранее, 4 февраля, НАБУ сообщило Мунтяну о подозрении в возможном получении 180 тыс. долларов взятки. 29 октября бюро начало расследовать данное дело.

Ранее, 16 октября 2019 года, НАБУ провело обыски в Черновицком областном совете.

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