Офис генпрокурора начал расследовать обстрелы позиций ООС во вторник

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрелов позиции подразделений Объединенных сил во вторник, 18 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины", - сказано в нем.

Таким образом, будет расследоваться возможное посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения.

Враг использовал минометы калибра 120-мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство - управлением надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Генерального штаба во вторник 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военными.

Также, Зеленский срочно собирал СНБО на брифинг для обсуждения ситуации в зоне ООС.