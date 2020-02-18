Баканов заявляет о непричастности сотрудников СБУ к делу об убийстве Шеремета

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет о непричастности сотрудников СБУ к делу об убийстве журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Эта информация не отвечает действительности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной причастности сотрудников службы к делу Шеремета.

По его словам, разговоры сотрудников СБУ с фигурантами дела Шеремета не означают, что они каким-то образом причастны к делу об убийстве журналиста.

Также он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи, обнародованной, бывшим заместителем председателя Администрации Президента Андреем Портновым.

"Пожалуйста. Никто не запрещает", - отметил глава СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета, а также разговор, доказывающий связь СБУ с подозреваемыми в убийстве.

Портнов заявляет о причастности сотрудника СБУ Омельченко к сокрытию убийства Шеремета и опубликовал аудиозапись якобы его разговора с фигурантом дела.