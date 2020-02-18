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18 февраля 2020, вторник, 14:11 13
Политика 2020-02-18T14:24:23+02:00
Українські Новини
Зеленский не знает, причатна ли СБУ к делу об убийстве Шеремета

Зеленский не знает, причатна ли СБУ к делу об убийстве Шеремета

Кира Молчанова
Владимир Зеленский, СБУ, Павел Шеремет, дело Шеремета
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пока заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказл, что более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, президент Владимир Зеленский не располагает информацией о возможной причастности сотрудников спецслужбы к делу.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Українським Новинам.

"Ничего не знаю об этом", — сказал он.

Зеленский пообещал обратиться к главе СБУ Ивану Баканову относительно этой информации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по расследованию убийства Шеремета до 12 апреля.

Вместе с этим, Печерский районный суд Киева продлил арест одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога до 4 апреля.

В МВД заявили, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось не соответствующим действительности.

До этого Портнов опубликовал аудиозапись, которая может подтверждать причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета.

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