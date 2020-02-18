НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют на 18 февраля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 февраля, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 февраля, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8208 1 доллар США 24,4456 1 швейцарский франк 24,8937 10 иен 2,225 10 российских рублей 3,8485 1 евро 26,4954

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 февраля на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс покупки – на 1,66 коп. до 24,3106 UAH/USD. А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 14 февраля, не изменился и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу снизился на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.