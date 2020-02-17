Рубль после выходных "замер" в киевских обменниках

В понедельник, 17 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 14 февраля, не изменился и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 1 копейку и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 17 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 3,94 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 февраля на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс покупки – на 1,66 коп. до 24,3106 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 февраля, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD