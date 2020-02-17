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17 февраля 2020, понедельник, 10:57 29
Экономика 2020-02-17T10:58:21+02:00
Українські Новини
Рубль после выходных "замер" в киевских обменниках

Рубль после выходных "замер" в киевских обменниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля в Украине, курс рубля в Киеве, курс рубля
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В понедельник, 17 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 14 февраля, не изменился и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 1 копейку и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 17 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,48 3,94
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 февраля на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс покупки – на 1,66 коп. до 24,3106 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 февраля, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD

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