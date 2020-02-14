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14 февраля 2020, пятница, 17:12 95
Экономика 2020-02-14T17:13:56+02:00
Українські Новини
Межбанк закрылся подорожанием доллара

Межбанк закрылся подорожанием доллара

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Курс гривны, Гривна, курс гривны к доллару, Доллар, Межбанк
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу снизился на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,41-24,43 UAH/USD, затем котировки сузились до 24,44-24,45 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,45-24,48 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,07% с 23,74 UAH/USD до 24,47 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Также в День всех влюбленных курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 13,99 коп. до 26,3084 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет.

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