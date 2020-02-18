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18 лютого 2020, вівторок, 11:44 8
Фінанси 2020-02-18T11:54:33+02:00
Українські Новини
Рубль здешевшав: курс російської нацвалюти у вівторок

Рубль здешевшав: курс російської нацвалюти у вівторок

Надежда Комендантова
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Рубль. Today
Рубль. Today

У вівторок, 18 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 17 лютого, впав на 1 копійку і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу впав на 2 копійки і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 18 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,47 3,92
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 лютого, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. у п'ятницю знизився на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

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