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17 февраля 2020, понедельник, 14:10 17 Документ
Судебная власть 2020-02-17T14:16:09+02:00
Українські Новини
Малюська выполнил решение суда, который ранее оштрафовал его на 38 тыс. гривен

Малюська выполнил решение суда, который ранее оштрафовал его на 38 тыс. гривен

Елизавета Драбкина
Штраф, Невыполнение решения суда, Денис Малюська, Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська выполнил решение Окружного административного суда Киева, который ранее оштрафовал его на 38 420 гривен.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос Українських Новин.

Истец Стецишин обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил Минюст отменить результаты конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, а также просил обязать министерство определить его одним из победителей конкурса на занятие соответствующей должности.

Суд принял решение отменить результаты конкурса на должность госэксперта и обязать Минюст пересмотреть их без учета разделения на группы по общему рейтингу и принять соответствующее решение, а также подать в суд отчет о выполнении решения в срок до 19 ноября 2019 года.

В ответе Минюста за запрос Українських Новин значится, что 18 ноября Министерством было подано в суд отчет с подтверждающими документами, согласно которым решение суда было выполнено, о чем, в частности, было сообщено истцу.

По результатам рассмотрения отчета суд пришел к выводу, что решение Окружного административного суда не было выполнено и оштрафовал Малюську на 38 420 гривен за невыполнение решения суда.

Не соглашаясь с вышеуказанными судебными решениями, Минюст обжаловал их в апелляционном порядке.

"Поэтому информируем, что постановлениями Шестого апелляционного административного суда от 04.02.2020 ... удовлетворены апелляционные жалобы Министерства юстиции Украины, отменены постановления суда от 21.11.2019 и 12.12.2019 и приняты новые постановления, которыми признано решение Окружного административного суда города Киева ... выполненным", - сказано в ответе.

Кроме того, в постановлении суда значится, что по результатам общего рейтинга даже без разделения на вакантные должности, истец стал вторым.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Малюськи без гигантских премий сократилась почти в 10 раз.

Тем временем зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.

Также Малюська заявил, что копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу.

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