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17 февраля 2020, понедельник, 12:36 1751 Документ
Медицина 2020-02-18T15:07:50+02:00
Українські Новини
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума

Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума

Таня Войтюк
Медицина, Медики, Кривой Рог, Больницы, Зарплата
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

В одной из городских больниц Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования и в место городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины.

Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В нем говорится, медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

Документ. Фото: facebook/nayshtetik Документ. Фото: facebook/nayshtetik

Ранее Українські Новини писали о том, как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет.

Также сообщали о том, сколько стоит вызвать скорую помощь в разных клиниках Киева и сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ.

Напомним, в мире бушует коронавирус и стало известно, как работают врачи в Китае во время эпидемии.

Тем временем украинские больницы официально могут предоставить счет за некоторые виды лечения и услуг. 

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