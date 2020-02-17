Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума

В одной из городских больниц Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования и в место городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины.

Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В нем говорится, медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

Документ. Фото: facebook/nayshtetik

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