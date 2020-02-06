От бесплатных до элитных: во сколько украинцам обойдется спасение жизни на скорой помощи

В связи с тем, что в Украине бушует грипп, а по миру стремительно распространяется новый коронавирус, стоит заранее обезопасить себя. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. О том, во сколько обойдется вызов скорой помощи сообщает издание "Наш Киев".

Для начала, бригады экстренной помощи приезжают, если есть реальная угроза жизни, например, расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное кровотечение и тому подобное. Среди опасных для жизни ситуаций ― ДТП, травмы, асфиксия и прочие. На каждый из таких вызовов врачи должны приезжать через 10 минут и через 20 минут, если скорую вызвали за город.

Если жизни человека ничего не угрожает ― например, разболелась голова или поднялась температура без дополнительных синдромов ― должна приехать так называемая "служба неотложной помощи". В Киеве с 1 сентября 2019 года номер для скорой и неотложной помощи единый ― 103.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киев

Стоимость: бесплатно

Сколько машин: более 214 ― работают 195 бригад днем и 115 бригад ночью

Куда звонить: 103, SMS на 10003 для людей с проблемами слуха и речи (абонентам Киевстар); 112 – общий номер для вызова всех экстренных служб: пожарной, полиции, скорой.

Экстренную медицинскую помощь по номеру 103 должны предоставлять бесплатно, не зависимо от прописки или гражданства. Говоря с диспетчером, нужно описать симптомы, назвать адрес, по которому должна будет приехать помощь, а также свою фамилию, имя и номер телефона.

Детский медицинский центр "Дитина"

Стоимость: 1100 грн

Сколько машин: две

Куда звонить: (044)-540-44-40, (067)-209-19-50, (044)-484-32-88, (067)-513-56-14

Это медицинский центр для детей, поэтому врачи "Дитини" приезжают к ним же. Здесь вашему ребенку обещают оказать квалифицированную медицинскую помощь в любое время суток и в любой день недели. Помимо помощи, врачи назначат ребенку лечение и, если понадобится, отвезут в стационар. Можно также вызвать педиатра. В Киеве эта услуга обойдется в 750 грн, в пригороде — в 850 грн. Клиника Oxford Medical Стоимость: от 1350 грн, за территорию Киева ― дополнительно 18 грн за км

Сколько машин: две

Куда звонить: (044)-204-40-40, (097)-204-84-84 ― Viber, Telegram