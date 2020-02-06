От бесплатных до элитных: во сколько украинцам обойдется спасение жизни на скорой помощи

В связи с тем, что в Украине бушует грипп, а по миру стремительно распространяется новый коронавирус, стоит заранее обезопасить себя. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. О том, во сколько обойдется вызов скорой помощи сообщает издание "Наш Киев". Для начала, бригады экстренной помощи приезжают, если есть реальная угроза жизни, например, расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное кровотечение и тому подобное. Среди опасных для жизни ситуаций ― ДТП, травмы, асфиксия и прочие. На каждый из таких вызовов врачи должны приезжать через 10 минут и через 20 минут, если скорую вызвали за город. Если жизни человека ничего не угрожает ― например, разболелась голова или поднялась температура без дополнительных синдромов ― должна приехать так называемая "служба неотложной помощи". В Киеве с 1 сентября 2019 года номер для скорой и неотложной помощи единый ― 103. Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киев Стоимость: бесплатноСколько машин: более 214 ― работают 195 бригад днем и 115 бригад ночьюКуда звонить: 103, SMS на 10003 для людей с проблемами слуха и речи (абонентам Киевстар); 112 – общий номер для вызова всех экстренных служб: пожарной, полиции, скорой. Экстренную медицинскую помощь по номеру 103 должны предоставлять бесплатно, не зависимо от прописки или гражданства. Говоря с диспетчером, нужно описать симптомы, назвать адрес, по которому должна будет приехать помощь, а также свою фамилию, имя и номер телефона. Детский медицинский центр "Дитина" Стоимость: 1100 грнСколько машин: двеКуда звонить: (044)-540-44-40, (067)-209-19-50, (044)-484-32-88, (067)-513-56-14 Это медицинский центр для детей, поэтому врачи "Дитини" приезжают к ним же. Здесь вашему ребенку обещают оказать квалифицированную медицинскую помощь в любое время суток и в любой день недели. Помимо помощи, врачи назначат ребенку лечение и, если понадобится, отвезут в стационар. Можно также вызвать педиатра. В Киеве эта услуга обойдется в 750 грн, в пригороде — в 850 грн. Клиника Oxford Medical Стоимость: от 1350 грн, за территорию Киева ― дополнительно 18 грн за кмСколько машин: двеКуда звонить: (044)-204-40-40, (097)-204-84-84 ― Viber, Telegram Для предоставления скорой медицинской помощи у клиники Oxford Medical есть два современных реанимобиля, укомплектованных дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и всем необходимым оборудованием для эффективной помощи. Сеть медицинских клиник Viva Стоимость: 1750 грн лечение до 1,5 часов для детей и взрослых, за каждый следующий час ― 870 грн. Вызов скорой за территорию Киева ― дополнительно 12 грн за км. Лечение абстинентного синдрома на дому ― 3850 грнСколько машин: двеКуда звонить: (044)-238-20-20, (098)-238-20-20 В клинике Viva можно вызвать скорую помощь в любое время суток. В стоимость услуги входит выезд бригады скорой помощи, консультация и рекомендации врача, постановка капельницы, наблюдение и лечение пациента до 1,5 часов. В случае необходимости, пациента отвозят в собственный стационар. Шесть часов пребывания под наблюдением врача там обойдется в 975 гривен. Универсальная клиника "Оберіг" Стоимость: 1860 грн за один час работы, 11 грн за каждый дополнительный км за км, если нужно выезжать из КиеваСколько машин: четыреКуда звонить: 3003, для справок ― (044)-521-30-03, (073)-521-30-03, (099)-521-30-03 На вызов на специально оборудованном автомобиле приезжают врач, фельдшер и водитель. В стоимость входит осмотр и оказание неотложной помощи, проведение электрокардиографии с расшифровкой. Могут сделать экспресс-анализ крови на глюкозу и общий анализ мочи (экспресс-методом). Если потребуется, госпитализируют в стационар клиники. Сутки в палате интенсивного наблюдения стоят 3438 грн. В такую же цену обойдется вызов врачей для забора материалов для лабораторного исследования. Медицинская сеть "Добробут" Стоимость: 2800 грн за 1,5 часа, при абстинентном синдроме (ломке) ― 4500 грн. Доплата за выезд в пределах 30 км от Киева ― 600 грн, неустойка в случае отказа от медпомощи ― 500 грн. За дополнительные 1500 грн машина приедет на взлетную полосу, а если доплатить еще 700 грн, врач пообщается с пациентом на иностранном языке (кроме русского).Сколько машин: 12, в том числе, две специализированных ― интенсивной терапии и реанимацииКуда звонить: 5288 (бесплатно для телефонов всех мобильных операторов Украины) На вызов выезжает врач медицины неотложных состояний, фельдшер и водитель. Если нужно, может приехать анестезиолог, педиатр или кардиолог. На месте врач проводит осмотр пациента. При необходимости делает лабораторные экспресс-тесты, электрокардиографию. Также могут взять кровь и мочу для срочной доставки в лабораторию и проведения дополнительных исследований. Пациента могут госпитализировать в стационар, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь. Час в палате интенсивной терапии стоит 250-300 грн, в стационаре в условиях поликлиники ― 390 грн. Отдельно размещают взрослых и детей. Клиника "Борис" Стоимость: от 2 800 грн ― по прайсу "Добробута"Сколько машин: восемьКуда звонить: 1522 или (044) 238-00-00 В октябре 2019 года клиника "Борис" объединилась с медицинской сетью «Добробут» в единую службу неотложной помощи. Вместе у них ― 20 карет скорой помощи, которые приезжают к пациентам не только в Киеве, но и в пригород. Клиника "Медиком" Стоимость: 2800 грн до 1,5 часов лечения, 3150 грн ― если с бригадой дополнительно приедет специалист узкого профиля: невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, инфекционист. Цена выезда за пределы Киева (до 30 км) ― 3290 грнСколько машин: девять, еще две — для выезда врачей на домКуда звонить: (044) 503-00-00 или 15-55 В "Медикоме" обещают быстро и вовремя предоставить неотложною помощь на дому, сохраняя при этом полную конфиденциальность и ваше душевное спокойствие. В клинике есть услуга транспортировки больных на реанимобилях, если нужно перевезти больного из одной клиники в другую. Стоимость ― 1200 грн в час по Киеву и 1300 грн в пригород. American Medical Centers Стоимость: 370$ (около 9105 грн)Сколько машин: своих нет, пациентов привозят машины партнерских клиникКуда звонить: (044)-490-76- 00 Филиалы American Medical Centers работают в Киеве, Одессе, Львове, Тбилиси, Батуми, Алматы и Нур-Султан. В этой клинике ориентируются, в основном, на иностранцев, но в помощи не откажут и украинцам. Медицинскую помощь оказывают по американским протоколам согласно стандартам западной медицины. В клинике работают врачи с американской аккредитацией. Весь персонал владеет несколькими иностранными языками. Центр сотрудничает со многими зарубежными медицинскими организациями. Ранее Українські Новини писали о том, за какие медицинские услуги нужно платить, а какие из них бесплатные. Правительство Украины на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о начале второго этапа медреформы. Также сообщалось о том, что изменилось в системе здравоохранения в 2019.