За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг

Украинские больницы официально могут предоставить счет за некоторые виды лечения и услуг. Такой перечень из 39 пунктов существует с 1996 года, но после начала внедрения медицинской реформы список платных медуслуг расширился.

Стоимость определенного перечня медуслуг определяется непосредственно больницей, пишет сайт "Сегодня".

От массажа до лечения сексуальных расстройств

Больницы могут предлагать пациентам дополнительные медуслуги и брать за них деньги. Как правило, это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает. Например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями).

Среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.

Деньги возьмут за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.

Какие еще услуги в больницах платные:

лечение заикания у взрослых;

консультирование и лечение пациентов с голосовыми расстройствами и заболеваниями голосового аппарата;

искусственное прерывание беременности, кроме абортов по медицинским и социальным показаниям;

медосмотры для получения визы; профосмотры при принятии на работу и для получения водительского удостоверения; на ношение оружия и периодические профосмотры;

протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;

коррекция зрения при помощи очков и контактных линз;

стоматологическая помощь;

пребывание в стационаре родителей для присмотра за ребенком старше шести лет, если состояние больного ребенка не критическое;

санаторно-курортные услуги;

профилактические прививки перед выездом за границу;

прививки вне календаря профилактических прививок;

диагностика, профилактика и лечение в кабинетах нетрадиционной и народной медицины;

продажа компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови;

выдача бланков личной медицинской книжки;

выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;

продажа радиофармпрепаратов.

Все перечисленные медуслуги платные не первый год. Большинство из них находятся в списке платных услуг с 1996 года. Однако с началом медицинской реформы их расширили.

Что добавили в список платных медуслуг

В Украине с 1 апреля запускается программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в больницах, за которые заплатит Национальная служба здоровья Украины. Пациентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы получать медицинские услуги бесплатно. Поэтому в список платных услуг добавили:

лабораторные, диагностические и консультационные услуги по обращению пациента без направления врача. (Чтобы лечиться бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация). При этом без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также не нужно направление к стоматологу (но бесплатными его услуги не будут – государство оплатит стоматологические услуги только детям до 16 лет). Бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.

медпомощь больным на дому, в частности с применением телемедицины. (С помощью телемедицины, например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациенту и отправить кардиологу в электронном виде, а тот удаленно напишет свое заключение и даст консультацию);

медобслуживание по договору со страховыми организациями;

медобслуживание для иностранцев;

микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению;

медобслуживание без направления в научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук;

помощь в медучреждениях при МВС.

При этом, платных услуг в больнице не может быть более 20% от объема всех медуслуг. Об этом говорится в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет действовать до 2024 года – затем платных услуг может стать больше.

За что заплатит государство

Национальная служба здоровья заплатит за все, что входит в программу медицинских гарантий. Это первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и реабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить больницам по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

За что заплатит НСЗУ

острый мозговой инсульт и инфаркт миокрада;

роды;

помощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;

амбулаторное лечение у узких врачей;

хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций;

диагностика и лечение онкозаболеваний;

психиатрическая помощь;

лечение туберкулеза;

диагностика и лечение людей с ВИЧ;

паллиативная медпомощь.

Требовать доплатить или докупить что-то медучреждения не могут. Это будет нарушением договора с НСЗУ и больница рискует потерять финансирование. Поэтому, если медики будут просить доплатить за то, что платит НСЗУ – нужно звонить на горячую линию 16-77.

Как сообщали Українські Новини, правительство Украины на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о начале второго этапа медреформы.

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