Ни поесть, ни попить: как работают врачи в Китае во время эпидемии коронавируса

В то время как число жертв коронавируса превысило 800, в городе Санъян, втором по величине в провинции Хубэй, из-за наплыва пациентов медикам приходится работать по 10 часов в день. Никто не может есть, пить, ходить в туалет или просто немного отдохнуть. Об этом "BBC" рассказала медсестра Яо, работающая в одной из больниц.



Яо говорит, что работает в "температурной клинике", где делает анализы крови, чтобы диагностировать присутствие нового коронавируса.

До начала эпидемии Яо собиралась съездить в провинцию Гуанчжоу, чтобы провести китайский новый год вместе с родственниками. Ее ребенок и мать отправились туда заранее, но когда началась эпидемия, Яо решила стать волонтером в одной из бонльниц Санъяна.



Яо говорит, что к ее удивлению в больнице оказалось хорошее оборудование. Частично оно было прислано властями, а остальное пожертвовали частные компании. Но в больнице до сих ощущается нехватка защитных комбинезонов и масок, и не все медработники как следует защищены.



"Это трудная работа. Делать ее очень грустно и морально тяжело. Но большую часть времени нам просто некогда думать о собственной безопасности", - добавляет Яо.

"Мы должны заботливо относиться к пациентам, потому что многие из тех, кто к нам приходит, очень испуганы, некоторые - на грани нервного срыва", - сказала Яо в интервью Би-би-си.



Из-за наплыва пациентов медикам приходится работать по 10 часов в день. По словам Яо, во время никто не может есть, пить, ходить в туалет - или просто немного отдохнуть.



"К концу смены, когда мы снимаем защитные костюмы, видно, что вся наша одежда насквозь промокла потом. А на лице, на лбу, носу и шее остаются глубокие следы, так как защитные маски очень тесно прилегают к коже. Иногда даже бывают порезы, - говорит медик. - Многие мои коллеги после смены просто засыпают сидя на стуле, так как слишком устали, чтобы идти домой".



Но несмотря на это, все коллеги Яо - и она сама - сумели избежать заражения. Сотрудникам больницы также помогают теплые, полные благодарности письма и послания в интернете от простых людей. Некоторые даже присылают в больницу еду и другие необходимые вещи.



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