Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет

В связи с тем, что украинцы продолжают умирать от гриппа, а в мире бушует коронавирус, важно знать, как оказать первую медицинскую помощь и быстро помочь в случае необходимости. О правилах вызова бригад скорой медицинской помощи расскажут Українські Новини. Экстренная (неотложная) медицинская помощь на территории Украина предоставляется круглосуточно, как взрослым, так и детям. В Минздраве сообщили, что бригада может быть вызвана в случаях: потери сознания; судорог; затрудненного дыхания; внезапной боли в грудной клетке; острой боли в брюшной полости и поясничном отделе; головной боли, сопровождающейся головокружением или тошнотой; нарушения речи, слабости в конечностях; гипо- и гипергликемической комы; гипертермического синдрома; наружного кровотечения, рвота кровью признаков острого отравления; нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение); анафилактической реакции, вызванной различными факторами, в том числе укусами насекомых; укусов змей; укусов животных; всех видов травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т.д.); связанных с неотложной стоматологией; несчастных случаев, в том числе обусловленных действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии, в случае ДТП; теплового удара, переохлаждения; асфиксии всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушение); последствий преступного нападения; чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни больного и \/ или окружающих); других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека; осуществление межбольничных перевозок больных, нуждающихся медицинского сопровождения. В случае вызова бригады скорой помощи, пострадавший должен ответить на все вопросы оператора и описать симптомы заболевания. В случаях агрессивного поведения больных, пострадавших или окружающих их лиц, в частности тех, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, острогопсихического расстройства и представляют угрозу для здоровья или жизнимедицинских работников Бригады, оказания медицинской помощи итранспортировки больных или пострадавших осуществляются в присутствиисотрудников милиции. Бригада не выезжает: к больным для выполнения плановых назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок, других назначений); к больным, которые находятся под наблюдением участкового врача с поводу хронических заболеваний и состояние которых не требует предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи; к больным для оказания стоматологической помощи, кроме случаев неотложной стоматологии для удаления клещей; для выдачи листков нетрудоспособности, выписка рецептов и заполнения любых справок, в том числе о состоянии здоровья, а также для составления судебно-медицинских заключений; для осуществления межбольничных перевозок больных, нетребуют медицинского сопровождения; для транспортировки трупов в патолого-анатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы. Ранее Українські Новини писали о том, сколько стоит вызвать скорую помощь в разных клиниках Киева. Также писали о том, сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ.