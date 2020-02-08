Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет

В связи с тем, что украинцы продолжают умирать от гриппа, а в мире бушует коронавирус, важно знать, как оказать первую медицинскую помощь и быстро помочь в случае необходимости. О правилах вызова бригад скорой медицинской помощи расскажут Українські Новини.

Экстренная (неотложная) медицинская помощь на территории Украина предоставляется круглосуточно, как взрослым, так и детям. В Минздраве сообщили, что бригада может быть вызвана в случаях:

потери сознания;

судорог;

затрудненного дыхания;

внезапной боли в грудной клетке;

острой боли в брюшной полости и поясничном отделе;

головной боли, сопровождающейся головокружением или тошнотой;

нарушения речи, слабости в конечностях;

гипо- и гипергликемической комы;

гипертермического синдрома;

наружного кровотечения, рвота кровью

признаков острого отравления;

нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение);

анафилактической реакции, вызванной различными факторами, в том числе укусами насекомых;

укусов змей;

укусов животных;

всех видов травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т.д.);

связанных с неотложной стоматологией;

несчастных случаев, в том числе обусловленных действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии, в случае ДТП;

теплового удара, переохлаждения;

асфиксии всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушение);

последствий преступного нападения;

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни больного и / или окружающих);

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека;

осуществление межбольничных перевозок больных, нуждающихся медицинского сопровождения.

В случае вызова бригады скорой помощи, пострадавший должен ответить на все вопросы оператора и описать симптомы заболевания.

В случаях агрессивного поведения больных, пострадавших или окружающих их лиц, в частности тех, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, острого

психического расстройства и представляют угрозу для здоровья или жизни

медицинских работников Бригады, оказания медицинской помощи и

транспортировки больных или пострадавших осуществляются в присутствии

сотрудников милиции.

Бригада не выезжает:

к больным для выполнения плановых назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок, других назначений);

к больным, которые находятся под наблюдением участкового врача с поводу хронических заболеваний и состояние которых не требует предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи;

к больным для оказания стоматологической помощи, кроме случаев неотложной стоматологии

для удаления клещей;

для выдачи листков нетрудоспособности, выписка рецептов и заполнения любых справок, в том числе о состоянии здоровья, а также для составления судебно-медицинских заключений;

для осуществления межбольничных перевозок больных, не

требуют медицинского сопровождения;

требуют медицинского сопровождения; для транспортировки трупов в патолого-анатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы.

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