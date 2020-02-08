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08 февраля 2020, суббота, 05:55 953
Общество 2020-02-08T05:55:01+02:00
Українські Новини
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет

Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет

Таня Войтюк
Скорая помощь, Медицина, Больница, медицинская помощь, Отравление, Клещ, Стоматология, Боль, Кома, Скорая, Лекарства
Скорая помощь
Скорая помощь

В связи с тем, что украинцы продолжают умирать от гриппа, а в мире бушует коронавирус, важно знать, как оказать первую медицинскую помощь и быстро помочь в случае необходимости. О правилах вызова бригад скорой медицинской помощи расскажут Українські Новини.

Экстренная (неотложная) медицинская помощь на территории Украина предоставляется круглосуточно, как взрослым, так и детям. В Минздраве сообщили, что бригада может быть вызвана в случаях:

  • потери сознания;
  • судорог;
  • затрудненного дыхания;
  • внезапной боли в грудной клетке;
  • острой боли в брюшной полости и поясничном отделе;
  • головной боли, сопровождающейся головокружением или тошнотой;
  • нарушения речи, слабости в конечностях;
  • гипо- и гипергликемической комы;
  • гипертермического синдрома;
  • наружного кровотечения, рвота кровью
  • признаков острого отравления;
  • нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение);
  • анафилактической реакции, вызванной различными факторами, в том числе укусами насекомых;
  • укусов змей;
  • укусов животных;
  • всех видов травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т.д.);
  • связанных с неотложной стоматологией;
  • несчастных случаев, в том числе обусловленных действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии, в случае ДТП;
  • теплового удара, переохлаждения;
  • асфиксии всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушение);
  • последствий преступного нападения;
  • чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
  • острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни больного и / или окружающих);
  • других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека;
  • осуществление межбольничных перевозок больных, нуждающихся медицинского сопровождения.

В случае вызова бригады скорой помощи, пострадавший должен ответить на все вопросы оператора и описать симптомы заболевания.

В случаях агрессивного поведения больных, пострадавших или окружающих их лиц, в частности тех, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, острого

психического расстройства и представляют угрозу для здоровья или жизни
медицинских работников Бригады, оказания медицинской помощи и
транспортировки больных или пострадавших осуществляются в присутствии
сотрудников милиции.

Бригада не выезжает:

  • к больным для выполнения плановых назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок, других назначений);
  • к больным, которые находятся под наблюдением участкового врача с поводу хронических заболеваний и состояние которых не требует предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи;
  • к больным для оказания стоматологической помощи, кроме случаев неотложной стоматологии
  • для удаления клещей;
  • для выдачи листков нетрудоспособности, выписка рецептов и заполнения любых справок, в том числе о состоянии здоровья, а также для составления судебно-медицинских заключений;
  • для осуществления межбольничных перевозок больных, не
    требуют медицинского сопровождения;
  • для транспортировки трупов в патолого-анатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Українські Новини писали о том, сколько стоит вызвать скорую помощь в разных клиниках Киева.

Также писали о том, сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ.

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