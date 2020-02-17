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17 февраля 2020, понедельник, 12:11 70
Судебная власть 2020-02-17T12:11:25+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: суд перенес заседание на 20 февраля из-за отсутствия на суде подозреваемого Антоненко

Дело Шеремета: суд перенес заседание на 20 февраля из-за отсутствия на суде подозреваемого Антоненко

Елизавета Кесельман
дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Андрей Антоненко, Суд над подозреваемыми

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании об изменении меры пресечения в виде ареста без права внесения залога подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко до 14:00 20 февраля.

Данное решение суд принял в понедельник, удовлетворив ходатайство защиты, передают Українські Новини.

Перерыв был объявлен, поскольку в суд не был доставлен сам подозреваемый.

Защита Антоненко заявила, что считает невозможным рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения без участия их подзащитного. Адвокат Станислав Кулик заявил, что, по его мнению, Антоненко не доставляют в суд с целью затягивания дела.

Как сообщали Українські Новини, Антоненко отказался от сотрудничества со следствием, поскольку показания используются против него.

Ранее суд продлил арест подозреваемого до 4 апреля.

Кроме того, суд продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета до 12 апреля.

Также МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.

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