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17 февраля 2020, понедельник, 10:59 63
Происшествия 2020-02-17T11:00:26+02:00
Українські Новини
В Виннице загорелась многоэтажка: есть погибший

В Виннице загорелась многоэтажка: есть погибший

Таня Войтюк
Пожар, Винница, Пожар в многоэтажке, многоэтажка, ГосЧС
Пожар в многоэтажке. Фото: ГосЧС
Пожар в многоэтажке. Фото: ГосЧС

Сегодня ночью в Виннице произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Келецкой. Возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Спасатели спасли три человека, в том числе женщину и ее 17-летнюю дочь. Также были эвакуированы еще шестеро жильцов подъезда.

Во время разведки квартиры, в которой произошло возгорание, на полу в коридоре спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Как было установлено, погибшим является хозяин квартиры, 1955 года рождения.

Как сообщали Українські Новини, на Крещатике в Киеве загорелся ресторан "Шато".

Ранее в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали.

Также в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.

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