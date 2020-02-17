В Виннице загорелась многоэтажка: есть погибший

Сегодня ночью в Виннице произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Келецкой. Возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Спасатели спасли три человека, в том числе женщину и ее 17-летнюю дочь. Также были эвакуированы еще шестеро жильцов подъезда.

Во время разведки квартиры, в которой произошло возгорание, на полу в коридоре спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Как было установлено, погибшим является хозяин квартиры, 1955 года рождения.

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