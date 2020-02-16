На Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса

В то время как коронавирусом за сутки заразились две тысячи человек, на Тайване зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных коронавирусом - умер 61-летний водитель такси. Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чжун, мужчина не был в последнее время за рубежом, но болел диабетом и гепатитом В.



По словам министра, клиентами водителя такси были преимущественно пассажиры из Гонконга, Макао и материкового Китая. Одним из членов семьи умершего также заражен вирусом.

Таким образом, этот случай стал первым летальным на острове и пятым за материковым Китаем в целом. На Тайване подтвердили 20 случаев заражения коронавирусом.



Как сообщали Українські Новини, Украина поможет эвакуировать из Уханя аргентинцев.



Ранее в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса.



Кроме того, ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.



По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ.