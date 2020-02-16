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16 февраля 2020, воскресенье, 19:51 43
Мир 2020-02-16T19:53:08+02:00
Українські Новини
На Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса

На Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса

Валерия Драгомирова
Китай, Тайвань, Жертва, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В то время как коронавирусом за сутки заразились две тысячи человек, на Тайване зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных коронавирусом - умер 61-летний водитель такси. Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чжун, мужчина не был в последнее время за рубежом, но болел диабетом и гепатитом В.


По словам министра, клиентами водителя такси были преимущественно пассажиры из Гонконга, Макао и материкового Китая. Одним из членов семьи умершего также заражен вирусом.

Таким образом, этот случай стал первым летальным на острове и пятым за материковым Китаем в целом. На Тайване подтвердили 20 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, Украина поможет эвакуировать из Уханя аргентинцев

Ранее в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса. 

Кроме того, ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.

По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ.

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