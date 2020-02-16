Україна допоможе евакуювати з Уханю аргентинців

Український літак, який 19 лютого повинен евакуювати з китайського Уханю громадян України, забере звідти і іноземців, зокрема аргентинців. Про це "BBC Україна" повідомили в МОЗ.



В цілому Україна планує евакуювати з Китаю 56 осіб, з яких 11 - іноземці. У МОЗ повідомили, що евакуацію проведе цивільний літак авіакомпанії SkyUp.



Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляли, що літак полетить до Китаю для евакуації українців 18 лютого, а повернеться на наступний день.



Мова йде про здорових людей, які погодилися пройти в Україні 14-денний карантин.



Влада України довго не могла знайти місце, де люди будуть проходити карантин. За словами керівника уряду, зараз готують чотири місця.



Як повідомляли Українські Новини, за останню добу на коронавірус захворіли дві тисячі осіб, ще 142 - померли.



Крім того, евакуація українців з китайського Уханю обійдеться в 4,5 млн гривень.

Тим часом є 4 варіанти розміщення українців на карантин з Уханю.