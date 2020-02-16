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16 февраля 2020, воскресенье, 16:12 56
Общество 2020-02-16T16:13:41+02:00
Українські Новини
С начала года на водоемах погибло 60 человек, - ГосЧС

С начала года на водоемах погибло 60 человек, - ГосЧС

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Спасатели, Утонувшие, Водоемы
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Более 60 человек погибло на водоемах с начала года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.


Согласно ему, большинство погибших - рыболовы, которые не придерживались правил безопасности. Также погибло 4 детей.

Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед.

Как сообщали Українськi Новини, автомобиль Audi 80 с телами 4 мужчин обнаружен в водоеме в селе Коты (Яворовский район, Львовская область).

Погибшие – жители села Коты и Писоцький 1995,1996, 1999 и 2000 годов рождения.

Ранее в Запорожской области трое детей 2014 года рождения утонули в пруду. Двое мальчиков и девочка вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой.

Кроме того, двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет утонули на озере Свитязь.

Тем временем в 2019 году за полгода в водоемах Украины утонули 600 человек. В ГСЧС сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

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