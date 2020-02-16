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16 февраля 2020, воскресенье, 08:45 57
Общество 2020-02-16T08:45:01+02:00
Українські Новини
Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Киев, Киевская область, Туман
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС

Утром 16 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м. Спасатели предупредили о 1 уровне опасности. Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, утром 16 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье в Украине будет тепло и сухо. В Киеве воскресенье обещает пахнуть весной: сухо, +5, +6 градусов. А в понедельник будет ветренно. 


Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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