Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Утром 16 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м. Спасатели предупредили о 1 уровне опасности. Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, утром 16 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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