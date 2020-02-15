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15 февраля 2020, суббота, 10:10 72
Общество 2020-02-15T10:10:17+02:00
Українські Новини
Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности

Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности

Анна Рудык
снеголавинный сезон, Снеголавинная ситуация, Прогноз погоды, погода в Украине
Снег в Карпатах. Фото: facebook.com/www.sneg.info/
Снег в Карпатах. Фото: facebook.com/www.sneg.info/

Сегодня, 15 февраля, в Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Тем временем согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Кроме того, на Сретение в Украине местами пройдут снегопады.

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