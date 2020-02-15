Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности

Сегодня, 15 февраля, в Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Тем временем согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Кроме того, на Сретение в Украине местами пройдут снегопады.