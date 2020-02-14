SkyUp до сих пор не знает, когда полетит в Ухань

Авиакомпания SkyUp заявляет, что у нее нет пока точной даты вылета рейса для эвакуации украинцев из Уханя.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Рейс на Ухань еще не запланирован, пока что нет (точной даты)", - сказали в авиакомпании.

Пресс-служба заявила, что когда будет известна точная дата и времы вылета рейса в Китай, SkyUp совместно с Министерством здравоохранения организует брифинг для уточнения информации о данном событии.

При этом уже известно, что на вылете в Китай будут установлены специальные тамбуры, а по возвращению самолет будет обрабатываться санитарно-эпидемиологической службой.

"Будут применяться фильтры кондиционирования и самолет будет отстаиваться определенный период", - прокомментировала пресс-служба.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что самолет для эвакуации украинцев из Уханя будет отправлен 18 февраля, в среду (19 февраля) они прилетят в Украину, при этом эвакуированы будут только здоровые граждане, которые по прибытии будут пребывать на 14-дневном карантине.

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя состоится после решения организационных вопросов.