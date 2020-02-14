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14 лютого 2020, пʼятниця, 14:45 16
Суспільство 2020-02-14T16:15:02+02:00
Українські Новини
SkyUp досі не знає, коли полетить в Ухань

SkyUp досі не знає, коли полетить в Ухань

Елена Литвин
SkyUp, Коронавірус, Евакуація українців, евакуація з Китаю, Ухань
SkyUp Airlines Фото: Kharkiv Airport
SkyUp Airlines Фото: Kharkiv Airport

Авіакомпанія SkyUp заявляє, що у неї немає поки точної дати вильоту рейсу для евакуації українців з Уханя.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Рейс на Ухань ще не заплановано, поки що немає (точної дати)", - сказали в авіакомпанії.

Прес-служба заявила, що коли буде відома точна дата і при вильоту рейсу в Китай, SkyUp спільно з Міністерством охорони здоров'я організовує брифінг для уточнення інформації про подію.

При цьому вже відомо, що на вильоті в Китай будуть встановлені спеціальні тамбури, а по поверненню літак буде оброблятися санітарно-епідеміологічною службою.

"Будуть застосовуватися фільтри кондиціонування і літак буде відстоюватися певний період", - прокоментувала прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що літак для евакуації українців з Уханя буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну, при цьому евакуйовані будуть тільки здорові громадяни, які після прибуття будуть перебувати на 14-денному карантині.

12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.

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