SkyUp досі не знає, коли полетить в Ухань

Авіакомпанія SkyUp заявляє, що у неї немає поки точної дати вильоту рейсу для евакуації українців з Уханя.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Рейс на Ухань ще не заплановано, поки що немає (точної дати)", - сказали в авіакомпанії.

Прес-служба заявила, що коли буде відома точна дата і при вильоту рейсу в Китай, SkyUp спільно з Міністерством охорони здоров'я організовує брифінг для уточнення інформації про подію.

При цьому вже відомо, що на вильоті в Китай будуть встановлені спеціальні тамбури, а по поверненню літак буде оброблятися санітарно-епідеміологічною службою.

"Будуть застосовуватися фільтри кондиціонування і літак буде відстоюватися певний період", - прокоментувала прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що літак для евакуації українців з Уханя буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну, при цьому евакуйовані будуть тільки здорові громадяни, які після прибуття будуть перебувати на 14-денному карантині.

12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.