Коронавирус Covid-19: число заболевших превысило 64 тысячи человек

В то время, как во Вьетнаме из-за коронавируса на карантин закрыли коммуну, от китайского коронавируса Covid-19 умерло уже 1383 человека. В то же время успешно завершили лечение 6886.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Вместе с тем количество больных увеличилось до 64 тысяч. Хотя еще 12 февраля число больных держалось на уровне 45 тысяч.

Карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Как сообщает официальное агентство Китая "Синьхуа", число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус.

Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй заявила, что в число новых случаев вошли 13322 клинически диагностированных случая, которые с четверга были признаны подтвержденными.

Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

Как сообщали Українські Новини, число заболевших коронавирусом превысило 60 тысяч человек.



Кроме того, в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом.



Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.