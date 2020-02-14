Українці будуть евакуйовані з китайського Уханя рейсом авіакомпанії SkyUp, — МОЗ

Українці будуть евакуйовані з Уханя (Китай) рейсом авіакомпанії SkyUp.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"SkyUp", - сказала представниця прес-служби у відповідь на питання про авіакомпанії, яка забезпечить рейс.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що літак для евакуації українців з Уханя буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну, при цьому евакуйовані будуть тільки здорові громадяни, які після прибуття будуть перебувати на 14-денному карантині.

Також МОЗ повідомили, що є 4 варіанти розміщення українців на карантин з Уханя.

Раніше 12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.

При цьому Кабінет Міністрів встановив карантин терміном на 14 днів для осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, у разі їх повернення в Україну.

Тим часом число хворих коронавірусом за добу перевищило 64 тисячі осіб.