Курс рубля подскочил в обменниках в День влюбленных

В пятницу, 14 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 13 февраля, вырос на 1 копейку и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 14 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 3,93 Максимальный 3,79 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 февраля на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 февраля, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.