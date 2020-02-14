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14 февраля 2020, пятница, 11:32 46
Финансы 2020-02-14T11:35:15+02:00
Українські Новини
Курс рубля подскочил в обменниках в День влюбленных

Курс рубля подскочил в обменниках в День влюбленных

Надежда Комендантова
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Рубли. Фото: Rufabula.com
Рубли. Фото: Rufabula.com

В пятницу, 14 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 13 февраля, вырос на 1 копейку и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 14 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,48 3,93
Максимальный 3,79 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 февраля на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 февраля, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

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