В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго

В Ураине арестовали все активы и имущество экс-депутата Рады, президента президента ФК "Ворскла" и владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго,которому НАБУ сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен. Об этом передает Телеграм-канал UN - сливы и груши.

Отмечается, что речь идет о движимом и недвижимом имуществе, а также банковских счетах бывшего нардепа.

Скриншот: t.me/insidersnews

На какую сумму арестовано имущество, источники не говорят, но отмечают, что имущества немало.

"Немного имущества есть", - сообщил источник

Также решается вопрос об имуществе Жеваго в Лондоне.

"Нам известно, какое у него имущество в Лондоне", - добавили там

Украинское имущество Жеваго арестованы по ходатайству ГБР и прокуратуры.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск Жеваго.

Также экс-директор ГБР Роман Туба ранее заявил, что миллиардер Константин Жеваго скрывается в одной из стран Европы.

В конце октября контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба- Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) заявила, что ее акционер Константин Жеваго временно покидает пост генерального директора компании и совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора Криса Мэве.