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13 февраля 2020, четверг, 10:24 251
Общество 2020-02-13T10:24:16+02:00
Українські Новини
Заблокированные в Ухане украинцы записали обращение к МОЗ Украины

Заблокированные в Ухане украинцы записали обращение к МОЗ Украины

Ольга Фандорина
Китай, Эвакуация, Коронавирус, Эвакуация украинцев

Украинцы из китайского города в Ухане, которые уже несколько недель находятся на карантине, обратились к властям Украины с призывом эвакуировать их домой. Обращение опубликовало Hromadske.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели - вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - говорят украинцы.

По словам Святослава Гарасюка, общежитие, в котором живут украинские граждане в Ухане, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, работают не все супермаркеты, а те, которые работают, открыты только до обеда.  В продаже нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей – их люди массово раскупают.

Украинцы, которые находятся в Ухане, сообщили, что согласны на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100% уверенности, что они здоровы.

Эвакуация украинцев и карантин: что говорят в МОЗ Украины о коронавирусе.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ раскрыли последние данные о числе зараженных коронавирусом.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

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