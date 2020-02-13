Заблокированные в Ухане украинцы записали обращение к МОЗ Украины

Украинцы из китайского города в Ухане, которые уже несколько недель находятся на карантине, обратились к властям Украины с призывом эвакуировать их домой. Обращение опубликовало Hromadske.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели - вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - говорят украинцы.

По словам Святослава Гарасюка, общежитие, в котором живут украинские граждане в Ухане, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, работают не все супермаркеты, а те, которые работают, открыты только до обеда. В продаже нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей – их люди массово раскупают.

Украинцы, которые находятся в Ухане, сообщили, что согласны на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100% уверенности, что они здоровы.

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