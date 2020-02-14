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14 лютого 2020, пʼятниця, 11:03 18
Суспільство 2020-02-14T13:00:03+02:00
Українські Новини
Є 4 варіанти: МОЗ вибирає куди відвести на карантин українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Ухан

Є 4 варіанти: МОЗ вибирає куди відвести на карантин українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Уханю

Елизавета Кесельман
МОЗ, Зоряна Скалецька, Ухань, Китай, Евакуація українців, Китайський коронавірус
Літак. Посадка.Фото: pixabay
Літак. Посадка.Фото: pixabay

Українські власті розглядають чотири варіанти розміщення на карантин для українців, які будуть евакуйовані з зараженого коронавірусом Уханю (Китай). Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу", - сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передають Українські Новини.

За словами Скалецької, на сьогодні закінчується аналіз об'єктів, є чотири варіанти, уточнюється також питання оплати, що разом з підготовкою приміщення буде здійснено своєчасно, щоб українські громадяни з літака сіли в автобус і приїхали в це приміщення.

За її словами, літак для евакуації українців з Уханю буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну, при цьому евакуйовані будуть тільки здорові громадяни, які після прибуття пройдуть 14-денний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, 12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.

При цьому Кабінет Міністрів встановив карантин терміном на 14 днів для осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, у разі їх повернення в Україну.

Також число хворих коронавірусом за добу перевищило 64 тисячі чоловік.

Крім того, заблоковані в Ухані українці записали звернення до МОЗ України.

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