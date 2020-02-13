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13 февраля 2020, четверг, 07:00 69
Общество 2020-02-13T07:00:02+02:00
Українські Новини
День cвятого Валентина-2020: душевные валентинки и видеопоздравления для любимых

День cвятого Валентина-2020: душевные валентинки и видеопоздравления для любимых

Надежда Комендантова
День Святого Валентина, Поздравления, Поздравления в картинках, Видео, День влюбленных

Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечают День cвятого Валентина - самый романтичный и "влюбленный" праздник в году. Праздник издавна окутан различными тайнами и легендами его происхождения. Впрочем, отношение к нему в обществе неоднозначное - многие отрицают его популяризацию в мире, кого-то раздражает обилие сердец и роз в этот день, но людей все равно радует воздух, наполненный любовью и теплом в этот день.

Українські Новини собрали самые романтичные валентинки к празднику всех влюбленных.

День Святого Валентина - самый романтичный и День Святого Валентина - самый романтичный и "влюбленный" праздник в году. Фото: maximum.fm

Ранее Українські Новини писали о традициях в разных странах на День всех влюбленных.


Кроме того, что подарить любимому человеку в День святого Валентина. 

Также сообщалось о том, с помощью каких приложений можно найти пару.

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