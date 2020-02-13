День cвятого Валентина-2020: душевные валентинки и видеопоздравления для любимых

Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечают День cвятого Валентина - самый романтичный и "влюбленный" праздник в году. Праздник издавна окутан различными тайнами и легендами его происхождения. Впрочем, отношение к нему в обществе неоднозначное - многие отрицают его популяризацию в мире, кого-то раздражает обилие сердец и роз в этот день, но людей все равно радует воздух, наполненный любовью и теплом в этот день.

Українські Новини собрали самые романтичные валентинки к празднику всех влюбленных.

День Святого Валентина - самый романтичный и "влюбленный" праздник в году. Фото: maximum.fm

Ранее Українські Новини писали о традициях в разных странах на День всех влюбленных.



Кроме того, что подарить любимому человеку в День святого Валентина.

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