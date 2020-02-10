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10 февраля 2020, понедельник, 07:00 55
Lifestyle 2020-02-10T07:00:01+02:00
Українські Новини
День святого Валентина: история возникновения праздника

День святого Валентина: история возникновения праздника

Валерия Драгомирова
Валентин, История, День Святого Валентина, День всех влюбленных
День Святого Валентина. Фото: pixabay.
День Святого Валентина. Фото: pixabay.

День святого Валентина или День всех влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля. Праздник издавна окутан различными тайнами и легендами его происхождения. Українські Новини расскажут, как возник День всех влюбленных.

По одной из легенд назван праздник в честь христианского священника - Валентина. Во времена правления в Римской империи Клавдия ІІ он тайно венчал пары, несмотря на запрет. Римский император полагал, что семья и брак мешают строительству и укреплению сильной империи. Из-за этого он своим указом запретил солдатам жениться.


Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюбленный священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после того, как его казнили.

Спустя годы после казни Валентин был канонизирован католиками как мученик, который пострадал за веру. С 496 года 14 февраля стало Днем Святого Валентина после указа Папы Римского Геласиуса І. Широкое распространение в США этот праздник получил в XVIII веке, а в странах Западной Европы - в XIII. Несмотря на то, что в себе он одновременно сочетает традиции язычества и христианства, праздник имеет большую популярность, прежде всего - среди молодежи.

Одни придают романтическое значение этому дню, другие же расценивают его лишь из коммерческих соображений. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви.

Ранее Українські Новини писали о традициях в разных странах на День всех влюбленных.

Кроме того, что подарить любимому человеку в День святого Валентина. 

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