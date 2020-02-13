Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ

В то время как за неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев, Донецкая область констатирует приостановление обучения в 192 средних школах полностью и в 2 частично в связи с увеличением заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении департамента здавоохранения областной государственной администрации, передают Українські Новини.



По данным ведомства, за неделю зарегистрировано 9,6 тыс. случаев заболевания детей возрастом до 17 лет, и это составляет 70,8% от общего количества заболевших жителей Донецкой области.



"Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ 3 387,4 случая на 100 тыс. человек, что выше эпидемического порога на 130,6%", - говорится в сообщении.



Из общего количества заболевших детей 366 госпитализировано.



Как сообщали Українські Новини, эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%.



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