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13 февраля 2020, четверг, 23:47 19
Общество 2020-02-13T23:47:01+02:00
Українські Новини
Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ

Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ

Валерия Драгомирова
Грипп, Донецкая область, ОРВИ, Карантин в школах
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

В то время как за неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев, Донецкая область констатирует приостановление обучения в 192 средних школах полностью и в 2 частично в связи с увеличением заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении департамента здавоохранения областной государственной администрации, передают Українські Новини.

По данным ведомства, за неделю зарегистрировано 9,6 тыс. случаев заболевания детей возрастом до 17 лет, и это составляет 70,8% от общего количества заболевших жителей Донецкой области.

"Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ 3 387,4 случая на 100 тыс. человек, что выше эпидемического порога на 130,6%", - говорится в сообщении.

Из общего количества заболевших детей 366 госпитализировано.

Как сообщали Українські Новини, эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%. 

Кроме того, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ. 

Также правила для избежания гриппа, ОРВИ и коронавируса.


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